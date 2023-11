Avezzano, assalto della baby gang durante la notte: due ragazzini all'ospedale

Si è conclusa con due minori finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano la rissa avvenuta durante la notte davanti a un noto locale. La rissa, che ha coinvolto quasi 10 persone, tutti minori stranieri, a eccezione dei due ragazzi feriti, da quanto emerso dall’attività d’indagine dei carabinieri della Compagnia di Avezzano, è stata scatenata da futili motivi che hanno condotto a una aggressione a suon di pugni e calci che hanno portato al ferimento dei due aggrediti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici per varie escoriazioni sul viso e sul corpo.

Il fatto, si è consumato intorno alla 24 quando la pattuglia dei carabinieri è stata inviata, dalla centrale operativa, in via Roma in quanto era stata segnalata una violenta lite.

Arrivati sul posto i militari hanno trovato solo le vittime che hanno raccontato che gli assalitori, dopo averli aggrediti erano fuggiti. L’attività è stata avviata nell’immediatezza con le testimonianze degli vittime e di chi ha assistito all’episodio, con il recupero delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del parcheggio e di quelle della via di fuga. I carabinieri avrebbero già rintracciato i presunti colpevoli, tutti stranieri minori che ora rischiano di essere denunciati per lesioni e porto di oggetti atti a offendere. L’episodio ripropone il problema della sicurezza in città e in particolare in quella zona dove una struttura ospita minori stranieri non accompagnati.