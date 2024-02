Parte da Roma per accoltellare il rivale in amore: arrestato 35enne

È partito da Roma e nella notte ha raggiunto l’abitazione in cui la ex compagna stava dormendo con il suo nuovo fidanzato, è entrato nell’appartamento, alla periferia di Avezzano, in provincia dell'Aquila, e dopo aver aggredito la donna, ha ferito l’uomo con una lama. Si è scagliato con violenza contro il rivale in amore e lo ha colpito alla spalla e al braccio, con un coltello da cucina lungo 20 centimetri. Poi ha cercato di aggredire anche la sua ex, che è riuscita a divincolarsi, a scendere in strada e a dare l’allarme al 113. «Correte, che ci vuole uccidere», ha gridato al telefono.



L’INTERVENTO

Gli uomini del Commissariato di Avezzano sono intervenuti verso mezzanotte e hanno arrestato un colombiano di 35 anni, proveniente da Roma (non riferiamo il suo nome per garantire l’anonimato alla vittima), che non si era rassegnato alla fine del rapporto e voleva tornare con lei. Ma vistosi respinto più volte, è partito dalla Capitale per affrontare la sua ex e del nuovo compagno, entrambi italiani. «Il mio ex, durante la notte, si è presentato a casa, e una volta dentro ha iniziati a inveire contro di me e l’uomo che era in casa. E poi ha afferrato un coltello di cucina e ha colpito l’attuale mio compagno con calci e pugni, lo ha ferito alla spalla e al braccio con un’arma da taglio. Cercava di colpirlo al collo e solo per fortuna si è evitata una tragedia», è il racconto choc della donna agli agenti della Volante subito intervenuti sul posto. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano e dopo le cure è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. Lo straniero all’arrivo della polizia era ancora nel paraggi e non ha fatto alcuna resistenza alle forze dell’ordine che lo hanno fermato, portato in Commissariato e arrestato. Violazione di domicilio e lesioni aggravate: queste le accuse a carico del 35enne colombiano per aver sfondato la porta di casa della sua ex fidanzata e aver aggredito e ferito il compagno. I fatti si sono verificati in un appartamento di via Saragat di Avezzano dove la donna viveva con il suo nuovo partner. A breve è previsto la convalida dell’arresto davanti al gip del Tribunale di Avezzano.