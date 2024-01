Accoltella il rivale in amore: arrestato per tentato omicidio

Arrestato a Corropoli (Teramo) Antonio Turbiglio, 47 anni: dovrà scontare quattro anni, sette mesi e cinque giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di un tentato omicidio ai danni di un 34enne rivale in amore. Il reato è stato commesso nel 2003 a Lomazzo (Co). Sull’uomo, originario della Val Vibrata, dove aveva fatto perdere le sue tracce per mesi, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica - ufficio esecuzione penale di Como.

L’arresto è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, guidati dal comandante Emanuele Mazzotta, durante un normale controllo sul traffico veicolare del fine settimana. I fatti risalgono all’otto giugno scorso, quando è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato il rivale in amore a Lomazzo, in via Cesare Cantù.

A fornire l’identità del responsabile è stata la stessa vittima dell’accoltellamento. Immediatamente sono scattati dunque gli accertamenti sulle banche dati di polizia per riuscire a recuperare elementi che potessero portare i carabinieri a rintracciarlo. Ed effettivamente, nelle ore successive all’aggressione, Turbiglio è stato trovato dai carabinieri della locale stazione a Lurago, un paese poco distante dal luogo dell’accoltellamento, mentre rientrava a casa. Accompagnato in caserma, ha confessato e ha permesso anche di ritrovare il coltello.