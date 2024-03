Atri, votazioni sospette: scatta l'inchiesta sulle elezioni

La Procura ha aperto un’inchiesta sulle elezioni comunali dello scorso anno recentemente annullate ad Atri su presunte irregolarità nel conteggio delle schede. Il fascicolo, finito sulla scrivania del pm Davide Rosati, è stato aperto dopo l’invio degli atti da parte del Consiglio di Stato, ma al suo interno sono confluiti anche altri esposti presentati subito dopo da diversi esponenti di partito e non solo. Al momento non risulterebbero ancora indagati. L’ipotesi di reato per cui si procede in questa fase è il falso ideologico e falso materiale. La procura ha già disposto l’acquisizione di alcuni atti.

E’ stato il Consiglio di Stato, lo scorso gennaio, a stabilire che venissero annullate le elezioni, accogliendo il ricorso della lista “Alleanza Civica” che ha sostenuto il candidato sindaco Alfonso Prosperi sconfitto da Piergiorgio Ferretti per soli 11 voti. Un ricorso su presunte irregolarità nel conteggio delle schede al momento dello scrutinio presentato dopo che il Tar, a settembre, aveva dato torno proprio al candidato sindaco sconfitto. Con la decisione che ha portato al commissariamento del Comune è stata, quindi, anche disposta la trasmissione degli atti alla procura per le eventuali valutazioni di competenza.

Nelle motivazioni del Consiglio di Stato si parla di errori e omissioni nella verbalizzazione che si sono verificati nella sezione numero 7, ma anche in altre, “e se, alcuni, isolatamente considerati, potrebbero farsi rientrare nelle irregolarità formali, nel loro complesso, unitamente all’episodio verificatosi nella sezione numero 7, manifestano un quadro di incertezza in ordine ad alcuni dati rilevanti, primo tra tutti, quello delle schede autenticate e non utilizzate che costituisce nel caso di specie un elemento del quadro indiziario del possibile utilizzo della scheda ballerina», si legge.

In quella sezione in particolare c’è stata una mancata corrispondenza tra schede scrutinate (644) e votanti (645).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella sezione numero 6 risulta anche un errore nel conteggio dei voti, essendo state indicate 5 schede bianche e 19 nulle, mentre solo nel “riepilogo” sono indicati complessivamente 19 voti invalidi.