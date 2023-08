Schianto sulla provinciale per borgo Santa Maria: due feriti

Schianto tra auto e motofurgone: due feriti. Questa mattina la polizia locale di Atri, i carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 28, tra Atri e Borgo Santa Maria di Pineto, in provincia di Teramo, per di un incidente stradale dove sono rimasti coinvolti una Fiat Panda, condotta da una donna di 76 anni, e un motofurgone con a bordo due persone, l'autista 61enne è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto la polizia locale di Atri e i carabinieri di Roseto per ricostruire l'incidente. I due mezzi si sono scontrati in moto violento e sono semi distrutti. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso al conducente del motofurgone dopo averlo liberato dalle lamiere. Sul luogo due ambulanze del 118 di Atri e della Croce Rossa di Silvi e un'eliambulanza del 118.