Atri, presentato in piazza il libro sulla famiglia Agnelli scritto da Italo Cucci

ATRI - La storia della Juventus è la storia della famiglia Agnelli. Una storia lunga un secolo preciso, che ha indotto il giornalista e scrittore Italo Cucci a scrivere un libro che tutti gli appassionati di calcio dovrebbero avere nella propria biblioteca. Si intitola “1923-2023 Agnelli Juventus. La famiglia del secolo”, il volume che Cucci ha pubblicato per le edizioni Reverdito e che ha presentato al pubblico, in piazza Duomo, nell’ambito della Rassegna letteraria e culturale diretta dal giornalista Marino Spada.

Nell’immaginario collettivo Cucci, classe ’39 e cultura a 360 gradi, è il direttore per antonomasia del Guerin Sportivo. Ma nella sua lunghissima carriera che ha attraversato l’ultimo secolo, ha lavorato e conosciuto a fondo tutti i più grandi campioni dello sport, essendo stato direttore anche del Corriere dello Sport-Stadio, del Quotidiano Nazionale o anche di alcuni mensili e settimanali come Master e Autosprint. «Il 24 luglio 1923 è la data fatidica.

Il giorno in cui il cavaliere Edoardo Agnelli, dottore in legge, diventa presidente della società bianconera subentrando a Gino Olivetti», scrive Cucci che ha scritto questo volume assieme a Nicola Calzaretta, un libro impreziosito dalle foto originali e dell’archivio di Salvatore Giglio.

Fu dunque Edoardo per primo a mettersi alla guida di quella società, successivamente divenuta la Vecchia Signora del calcio italiano. Una storia di successi in tutto il mondo, ma anche dall’onta della serie B.

La Juventus della famiglia Agnelli è unica: quando il fratello Umberto prende le leve del comando, fa affidamento su Giampiero Boniperti, capitano di lungo corso e bomber scaltrissimo, capace di farsi pagare dall’Avvocato il bonus-gol in “vacche grasse”. In quella squadra dove militavano anche Omar Sivori e John Charles, Boniperti vince 3 dei 5 scudetti conquistati in carriera.

La storia e le vittorie di questa squadra saranno poi rese planetarie nel periodo post-Sivori con calciatori che sono rimasti per sempre nel cuore dei tifosi: da Paolo Rossi a Michel Platini, passando per Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Pavel Nedved e Fabio Cannavaro. Proprio con il difensore campione del mondo, siamo nel 2006, c’è lo scandalo di Calciopoli e la retrocessione in B. Anche se per la famiglia i guai erano iniziati nel 2003, con la morte di Gianni che nel 2000 aveva dovuto riconoscere il cadavere del figlio, il 46enne Edoardo, ritrovato sotto il ponte di Fossano.