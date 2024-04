Giovedì 11 Aprile 2024, 08:15

Hanno tentato più volte di mandare fuori strada la macchina dei carabinieri che li inseguiva, arrivando anche ad investire i militari, ma alla fine uno di loro è stato arrestato, lasciando dietro di se un brutto incidente stradale nel quale sono rimaste ferite due persone.

Notte movimentata quella di due giorni fa a Sassa Scalo quando una banda di 4 albanesi, dopo aver portato a segno un furto di 5mila euro in gioielli con i proprietari che dormivano, sono stati intercettati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia. Ne è nato un inseguimento nella zona tra stradine interpoderali e la Statale 17. Arrivati a Ponte Peschio la Honda Chr presa a noleggio a Roma ha impattato contro una Mercedes che procedeva in senso contrario. A farne le spese gli occupanti della berlina che hanno dovuto far ricorso alle cure del Pronto soccorso. Ne avranno per sette giorni ciascuno. Non contenti i ladri hanno ripreso la marcia seminando il panico tra gli automobilisti in quel momento in transito, tentando di investire i carabinieri e farli finire fuori strada.

Nel rocambolesco inseguimento l’auto dei fuggitivi è andata a sbattere contro un muro. Per i quattro ladri non c’è stato altro da fare che fuggire tranne che per Armando Cuku di 22 anni, albanese residente a Roma, arrestato dai militari che hanno messo a repentaglio la loro vita per dare serenità a quelle famiglie che da tempo anche a Sassa sono nel mirino di visite ladresche. I militari hanno anche recuperato tutta la refurtiva. Il Pm Marco Maria Cellini ha ordinato il trasferimento del 22enne presso la camera di sicurezza del comando provinciale dell’Arma in attesa della convalida dell’arresto che si terrà stamane.