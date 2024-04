Domenica 14 Aprile 2024, 07:00

Fu inaugurato nel settembre 2011 e utilizzato come mensa a servizio del Dipartimento di Ingegneria fino al 2014, per poi rimanere chiuso fino ad oggi. Dopo 10 anni di inutilizzo e inevitabile ammaloramento, il centro polifunzionale di Pile, intitolato alla memoria di Hussein Hamade, studente universitario israeliano morto a causa del sisma sotto le macerie della Casa dello studente, è oggi oggetto di lavori di manutenzione da parte dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu).

La vicenda

Non si conosce ancora la destinazione d'uso dell'immobile, specifica il direttore dell'Adsu e responsabile dei lavori Michele Suriani. Il Cda dell'azienda, infatti, ne deciderà l'eventuale utilizzo al termine dei lavori di manutenzione. Il centro polifunzionale fu realizzato grazie alle donazioni del governo di Israele e di altre associazioni ed enti e fa il paio con quello recentemente riaperto dall'Adsu e donato, sempre successivamente al sisma, dal governo canadese in zona Coppito. «Il centro polifunzionale di Pile fu costruito dopo il sisma dalla Protezione civile su un sito individuato dal Comune e dall'allora Consorzio industriale, oggi Arap. L'immobile fu dato in uso all'Adsu alla quale spettavano e spettano, quindi, anche i consumi e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Fu utilizzato come mensa universitaria per la facoltà di Ingegneria che, allora, era stata spostata all'ex Optimes, sempre in zona Pile. Successivamente, quando l'Adsu terminò i lavori alla mensa di Roio e anche la facoltà tornò operativa, il polifunzionale venne chiuso e non fu mai più utilizzato da allora. Chiaramente, il mancato utilizzo unitamente agli agenti atmosferici, ha fatto sì che la copertura avesse infiltrazioni importanti. I cappotti esterni di due facciate su 4 si sono ammalorati, e alcuni impianti non sono più a norma». «Il Cda ha quindi deciso di intervenire con opere di mantenimento del valore - spiega ancora -I lavori non sono finalizzati a una destinazione d'uso ad oggi nota, ma siccome la concessione trasferisce ad Adsu le competenze, abbiamo deciso di fare questo intervento perché ci fosse un mantenimento del valore ordinario».

La destinazione

L'immobile, oltre a una grande mensa di oltre 200 posti, comprende anche locali per lo stoccaggio delle derrate alimentari e una grande sala polifunzionale. «Il cda, come organo di indirizzo politico, a breve dopo i lavori verrà coinvolto perché si possano valutare eventuali proposte che potrebbero arrivare, sia su possibili idee di come valorizzarlo al meglio». L'importo dell'intervento è di 120.137,20 euro e la durata dell'intervento sarà di 120 giorni. A eseguire i lavori la ditta Ciotti Carlo.