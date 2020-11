I carabinieri si fingono fattorini e arrestano lo spacciatore

Carabinieri si fingono fattorini e arrestao spacciatore. C.E. 25 anni, di Alba Adriatica, aveva appena spacciato una dose di cocaina ad una ragazza 30enne tossicodipendente, già nota alle forze dell’ordine, e per entrare in casa senza farsi riconoscere i militari dell'Arma hanno citofonato, dicendo: «Dobbiamo consegnare un pacco.

Quando C. E. 25enne, operario incensurato, ha aperto la porta e si è trovato di fronte i militari in divisa che, dopo avergli contestato la ceccione di droga, hanno perquisito il 25enne e la sua abitazione. I carabinieri hanno trovato in un barattolo di vetro in dispensa, contenente riso, dieci involucri in cellophane termo-sigillati, pronti per lo spaccio, con quattro grammi di cocaina, nonché due bilancini elettronici per pesare le dosi e il materiale occorrente per il confezionamento. Tutto posto sotto sequestro e per C. E. è scattato l’arresto in fragranza di reato. E' stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione del pm Francesca Zani, in attesa dell’udienza per direttissima di oggi, nel corso della quale il 2enne dovrà rispondere di spaccio e detenzione a fini di sostanze stupefacenti. La donna, alla quale è stata sequestrata la dose di cocaina, è stata segnalata alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

