Controlli del territorio nel weekend di Ferragosto: un arresto e tre denunce. Sono entrati in azione gli uomini della polizia stradale del distaccamento di Giulianova che, su disposizione della questura, in questi giorni hanno intensificato i controlli su tutta la provincia con particolare attenzione alla costa teramana. Durante le operazioni, i poliziotti hanno fermato una ragazza di Bellante che stava però alloggiando in una struttura di Alba Adriatica. Addosso la giovane aveva circa 3 grammi di marijuana ed è scattata così anche la perquisizione nella sua residenza di Bellante, in provincia di Teramo, dove sono stati rinvenuti altri 13 grammi di marijuana.

A quel punto è partita nei suoi confronti la segnalazione alla prefettura e, mentre gli uomini della polstrada di Giulianova stavano uscendo dal palazzo, da una finestra semi aperta di un appartamento al piano terra, hanno notato un bilancino di precisione e un borsone su un tavolo del soggiorno. Con una scusa, hanno fatto rientrare l'affittuario della casa e, una volta dentro, è scattata la perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare 700 grammi di marijuana, 900 euro in contanti e 2 bilancini di precisione. Dopo le formalità di rito, A.G, 28 anni, è stato quindi trasferito nel carcere di Vasto. Sono stati effettuati, sempre dalla stradale di Giulianova, anche una serie di controlli alla circolazione che hanno permesso di denunciare due giovani per guida sotto effetto di stupefacenti e un terzo automobilista poiché risultato positivo all'alcoltest. I controlli, fanno sapere dalla questura, andranno avanti per tutto il mese di agosto su tutto il territorio.

