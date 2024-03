Napoli, agguato nel parcheggio: ucciso ex collaboratore di giustizia. Colpito al volto. Salvatore Coppola aveva 66 anni

Un omicidio consumato a pochi metri dalla sede della Apple, all’interno del parcheggio di un supermercato. Siamo in corso Protopisani, in quel di San Giovanni a Teduccio, dove è stato ucciso così Salvatore Coppola, classe 1958, in passato collaboratore di giustizia, al punto tale da risultare domiciliato presso il servizio centrale di protezione. Era un ingegnere ed ex pentito, dopo essere rimasto invischiato per fatti di natura penale 15 anni fa. Ieri era nel suo quartiere, quando è stato raggiunto dai killer all’interno dello spazio destinato al parcheggio del supermercato Deco, sullo stesso marciapiede della Academy. Gli hanno sparato al volto. Quello di San Giovanni non è l’unico episodio criminale consumato nella serata di ieri. Un altro agguato è stato messo a segno anche a Giugliano, dove è stato ferito al fianco un uomo, trasportato in gravi condizioni in ospedale.

ESCALATION

Il primo episodio è accaduto a Giugliano, all’altezza di Corso Campano, a ridosso del centro storico.