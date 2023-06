Pescara, colpo grosso al Millionday: fortunato vince un milione

Decisamente un periodo fortunato per gli scommettitori abruzzesi, che aggiungono alla serie di vincite record degli ultimi mesi anche la combinazione vincente del Millionday che giovedì ha regalato a un fortunato pescarese il milione tondo messo in palio dal gioco che sta calamitando l'attenzione degli appassionato. La serie fortunata, come rivela l'agenzia specializzata Agimeg, è formata dai numeri 1-22-25-32-53.

Aver centrato il premio massimo consente al pescarese, immancabilmente anonimo, di diventare il 258esimo milionario grazie al Millionday. Per incassare la vincita dovrà presentare un documento d'identità, il codice fiscale e la richiesta di pagamento alla banca delegata ai pagamenti.

Un gioco sostanzialmente democratico: dopo aver premiato il nord (a Settimo Milanese) e il sud (a Napoli), ora è stato il turno del centro-Italia. Abruzzo fortunato, perché soltanto pochi giorni fa, il 10 giugno, un fortunato scommettitore ha centrato il 6' al Superenalotto a Teramo, aggiudicandosi 42,5 milioni di euro. Il 16 febbraio, la maxi vincita al Superenalotto, con oltre 371 milioni di vincita distribuita in tutta Italia, portò nel pescarese ben 8 milioni, grazie alle quote del sistema vincente acquistate a Pescara e a Penne da due fortunati, o fortunate, rimasti anonimi.