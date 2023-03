Festa della Donna, Fortunato (Fondazione Prometeus): «Prevenzione e iniziative per le pazienti oncologiche»

Nella Giornata internazionale della Donna, per il professor Lucio Fortunato la parola chiave è prevenzione. “Lo è tutti i giorni dell’anno, a maggior ragione oggi. È fondamentale sottolineare quanto sia importante la prevenzione per la salute”, ribadisce il professore Fortunato, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Senologia all’ospedale San Giovanni Addolorata e presidente della Fondazione Prometeus. In particolare, la sua attenzione è rivolta verso un tema purtroppo molto attuale e diffuso tra le donne: i tumori alla mammella. Il centro che dirige è l’unico del Lazio, tra i tre nel Centro-Sud, ad avere la certificazione europea. “La cura e i controlli puntuali sono fondamentali. Bisogna migliorare la comunicazione sugli screening, va rimodulato il messaggio che arriva all’esterno: va fatto capire che sono sicuri, gratuiti e fanno diventare la donna protagonista”.

Il professor Fortunato è anche presidente della Fondazione Prometeus, costituita nel 2001 per favorire lo sviluppo della formazione e della ricerca in campo oncologico.

Per farlo, la Fondazione ha intrapreso diverse iniziative, anche attraverso il proprio personale volontario, proprio per affrontare temi non convenzionalmente trattati per donne con diagnosi di cancro della mammella e aiutandole in un percorso non semplice.

Tra le proposte della Fondazione ci sono Laboratori di make up (dal 2010), dedicati alle pazienti in terapia in collaborazione con l'associazione La forza e il sorriso di Milano, la Banca della Parrucca, con cui si dà la possibilità di ricevere in comodato d'uso una parrucca per tutto il tempo che occorre alla donna in chemioterapia (in collaborazione con Tricostarc Onlus). E poi ancora molte attenzioni sono rivolte allo Sportello legale, al progetto Adotta un ricercatore, al Coro delle Belle Note e al Progetto Smile: ovvero la donazione dei capelli che verranno utilizzati per parrucche con capelli veri. Un’attività speciale, che ha trovato ampi consensi, è stata quella che ha permesso a due pazienti operate di cancro alla mammella di essere ospiti nel Progetto Mediterranea durante la navigazione di 8 giorni da Brindisi a Bari della Rotta 2022. Lo scopo era provare a migliorare lo stato di benessere psico-emotivo delle donne che si sono trovate ad affrontare la malattia, con l'intento di coinvolgere le pazienti in un'esperienza terapeutica completa.