Gratta e vince 5 milioni (spendendo 20 euro), l'incredibile reazione del fortunato in tabaccheria

FOSSOMBRONE - La dea bendata bacia Fossombrone (Pesaro). Un bacio grande, enorme. Un ignoto giocatore infatti ha vinto ben 5 milioni di euro spendendone 20 per un biglietto Gratta e Vinci della serie "Maxi miliardario". Che, per una volta, è stato di parola. L'esorbitante vincita è stata messa a segno alla tabaccheria del Corso di Raffaele e Lorenzo Piepaoli. Un singore sulla sessantina, non un giocatore abituale, ha acquistato il biglietto, lo ha grattato e poi si è rivolto ai tabaccai con un certo aplomb: "Mi sa che ho vinto". Confermata l'enorme vincita, il fortunato non si è scomposto e non si è lasciato andare ad esultanze. Per festeggiare avrà comunque tempo.

Vince 4 milioni di sterline alla Lotteria, ma continua a essere un senzatetto a Londra

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA