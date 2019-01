Giochi Invernali, Special Olympics Italia, Sorrisi che Nuotano Eta Beta è tornata a casa con una pioggia di medaglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giochi Invernali, Special Olimpics Italia, Sorrisi che Nuotano Eta Beta di Viterbo è tornata a casa da Bardonecchia con con 8 ori, 5 argenti e 5 bronzi. La manifestazione si è svolta in Val di Susa. All’evento, nelle discipline dello sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve, hanno partecipato circa 450 atleti provenienti da tutta Italia.I Giochi si sono svolti grazie alla collaborazione della Regione Piemonte e di tutti i Comuni della Valle, ed hanno coinvolto oltre 40 società provenienti da quasi tutte le Regioni, ed oltre 1.500 persone tra atleti, tecnici, volontari e familiari. Viterbo, grazie al progetto “Dal Cucuzzolo della Montagna” finanziato dalla Regione Lazio, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito dell’avviso pubblico “Comunità Solidali”, ha partecipato con nove atleti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sorrisi che nuotano Eta Beta” di Viterbo bissando il record di presenze dello scorso anno, e confermando così una tradizione ormai consolidata di partecipazione anche nelle discipline invernali. Al Campione Mondiale di Corea 2013 Daniele Silvestri ed ai veterani Viviana Cozzani e Roberto Ricci, si sono affiancati nello Sci Alpino, al secondo campionato Filippo Montemurri, mentre per la Corsa con le Racchette da Neve alla Pluricampionessa Martina Casagrande e agli esperti Marta Troili, Corrado Ricci e Giorgio Serafini, si è aggiunta i la debuttante Fabiana Papalini. Nell’alpino Roberto Ricci ha conquistato un oro, un argento ed un bronzo nelle discipline gigante, slalom e superG; Viviana Cozzani due ori, gigante e superG, ed un argento, Slalom; Daniele Silvestri due bronzi in gigante e superG. Ma la sorpresa dei Giochi è stato Filippo Montemurri. Dopo il debutto dello scorso anno con qualche difficoltà anche dovuta all’emozione, grazie alla guida del maestro Nello, Filippo ha otteneto un incredibile exploit con tre medaglie d’oro in tutte e tre le specialità dell’alpino. Nella corsa con le racchette ha brillato Marta Troili, con un oro ed un argento, e Giorgio Serafini con un oro. Corrado Ricci conquistava un argento nei 25 ed un ottimo bronzo sui 50 metri, mentre Martina Casagrande quest’anno si doveva accontentare di un bronzo nei 200 metri, prova come sempre caratterizzata da atlete agguerritissime. Infine la debuttante Fabiana Papalini ha, pagato lo scotto del debutto sui 25, si riscattava prontamente sui 50 con una gara perfetta che la portava a sfiorare l’oro, chiudendo poi ottima seconda.