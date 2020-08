I monologhi di Massini in piazza San Lorenzo per le proposte di "Caffeina in pillole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' lo spettacolo con Stefano Massini, scrittore e performer tra i più apprezzati in questa stagione complicata, una delleL'autore fiorentino sarà sul palco di piazza San Lorenzo domenica 6 settembre, nell'ambito di una Caffeina in pillole articolata in tre giorni (sei eventi complessivi) tra 6, 14 e 27 settembre.Massini, in giro per l'Italia in questi giorni con i suoi monologhi ricchi di emozioni e suggestioni - ma soprattutto riflessioni - sulla società contemporanea, ripropone la formula vista nella recente stagione televisiva, in onda all'interno di Piazzapulita su La7. Nello spettacolo Massini, consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano dopo Luca Ronconi, presenta ritratti formidabili e storie avvincenti, contenuti nel suo libro edito da Mondadori prendendo spunto dai suoi monologhi del giovedì sera. Una carrellata di personaggi reali con cui Massini crea un ventaglio di nuovissime parole, talmente efficaci da far venir voglia di usarle.Esempi: l'inventore della penna a sfera László Biró (da cui birismo), i guerriglieri cileni Mapuche (che porteranno al verbo mapuchare) e così via. Il suo romanzo, tradotto in più paesi, è uno dei libri più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica e ora il Prix Médicis e il Prix Meilleur livre Étranger in Francia).Dopo il successo del romanzo Qualcosa sui Lehman del 2016, portato in scena dal premio Oscar Sam Mendes, Massini proporrà altri inediti affreschi narrativi. Per Caffeina in pillole lo scrittore (rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo, celebrato da Broadway al West End di Londra), potrebbe inoltre sperimentare un nuovo format. Altri autori attesi a Viterbo per queste date: Veronica Pivetti, «pietro Grasso e Roberto Ippolito.Organizzazione di Carramusa group.(0761-342987). info al 393-9041725.