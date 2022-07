Martedì 26 Luglio 2022, 07:05

Corchiano, Ronciglione e Lubriano. Sono gli unici tre Comuni della Provincia di Viterbo a cui arriveranno i fondi ministeriali (anno 2022) per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, salvo lo stanziamento di ulteriori risorse che a quel punto consentirebbe di estendere la platea dei beneficiari. In totale erano 39 su 60 i Comuni della Tuscia in lizza, per 71 interventi e una somma richiesta di oltre quaranta milioni di euro. Per la precisione: 40.574.484.

Corchiano, nello specifico, si è visto assegnare 980mila euro destinati alla messa in sicurezza e al consolidamento della rupe tufacea del centro storico. A Ronciglione, invece, sono addirittura due i progetti che saranno finanziati per un totale di 1.8 milioni. Si parla dei lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico di parte del costone del centro storico e di quelli del lato est del costone retrostante via Garibaldi. A Lubriano, infine, un milione tondo per il consolidamento della rupe (versante sud dell’abitato) e la messa in sicurezza del sentiero del Rigo.

Parlando di rischio idrogeologico, da segnalare il caso di Comune di Bagnoregio. L’amministrazione Profili aveva fatto domanda per un contributo di 995mila euro per la realizzazione di un nuovo pozzo strutturale nel versante nord dell’abitato di Civita. Anche in questo caso progetto ammesso, ma niente fondi. Il record di istanze va invece al Comune di Vitorchiano (5), seguito da Sutri e Soriano con quattro a testa. A Civita Castellana niente finanziamenti per i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico al complesso scolastico “Rodari”.