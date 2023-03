Danneggiamenti ai negozi del centro con tre vetrine spaccate in una notte, fermato un 28enne

E' fortemente indiziato di aver spaccato tre vetrine di altrettanti esercizi commerciali in una notte: fermato 28enne. La polizia di Viterbo, in queste ore, avrebbe identificato e fermato un ragazzo che lo scorso venerdì notte avrebbe frantumato prima la vetrina di una macelleria, in via Cardinal La Fontaine; poi quella di uno studio dentistico, a Pianoscarano; infine di un bar a a San Pellegrino.

L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di un arnese, verosimilmente utilizzato per colpire e sfondare le vetrine di locali e attività. Gli agenti della Volante lo hanno denunciato per danneggiamenti, ma non si esclude anche il tentato furto.