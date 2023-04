Furti e danneggiamenti in locali del centro, altri guai per il 28enne rumeno già arrestato

Furti e danneggiamenti a Viterbo, altri guai per il 28enne rumeno già arrestato la settimana scorsa. I carabinieri della compagnia di Viterbo lo hanno denunciato in quanto ritenuto responsabile di più furti tentati - o consumati - nel capoluogo tra il 10 e l’11 marzo scorsi.

Dopo gli accertamenti dei militari del Nucleo operativo e radiomobile, il giovane è risultato essersi introdotto in un ristorante dell’area di via Cardinal La Fontaine, forzandone una cassa e portando via contanti dell’incasso. Poco dopo si sarebbe spostato in un vicolo vicino, cercando di infilarsi in un altro eserczio commerciale forzando la porta d’ingresso.

In ultimo, in via Polidori, dopo l’effrazione di una vetrata e l’oscuramento di una telecamera di videosorveglianza, è entrato in un negozio di barbiere sottraendo effetti personali dei proprietari, strumentario da lavoro e contanti. Importanti ai fini delle indagini sono state le segnalazioni dei residenti, le immagini dei sistemi di videosorveglianza privata e comunale.