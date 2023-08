Danneggiamenti e furto in un distributore lungo la Salaria

Lunedì 21 Agosto 2023, 10:29







RIETI - Danneggiamenti e furto presso il distributore di Torrita di Amatrice lungo la Salaria per Ascoli. Ignoti nella notte hanno raggiunto l'area della stazione di servizio dove, tramite effrazione della porta, si sono introdotti all'interno della struttura del gabbiotto da dove hanno portato via contanti per un importo complessivo comunque non di particolare rilievo. Risultata danneggiata anche la colonnina preposta per il servizio self-service. A denunciare l'accaduto è stato il titolare della stazione di servizio quando, sul posto, ha notato i segni dell'effrazione e l'ammanco di contanti.