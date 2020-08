Virus, dopo il boom di Ferragosto oggi nessun nuovo contagio

Dopo i 12 positivi di Ferragosto (in buona parte turisti provenienti da Spagna, Malta e Grecia che avevano fatto il tampone al rientro), oggi nessun caso di positività al Covid-19 è stato accertato dall'Asl di Viterbo.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 486 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 1 è ricoverata nel reparto di Malattie infettive, 16 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 18148 tamponi, 110 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 203 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4334 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

