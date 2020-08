Viterbo e il virus come nel lockdown, improvvisa impennata di contagi: 12 in un giorno

Ultimo aggiornamento: 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta l'allerta per i casi di coronavirus nella provincia di Viterbo. Oggi, dopo settimane di bassissima diffusione dei nuovi contagi - vicini allo zero - la Asl ha comunicato l'accertamento di 12 nuovi positivi ai tamponi effettuati nelle ultime ore. Tutti o quasi riconducibili a persone di rientro da luoghi di vacanza in Italia e all'estero,Dai laboratori di analisi dei centri specializzati di Belcolle e Civita Castellana, 11 i casi accertati di positività al Covid sono stati comunicati al Team operativo coronavirus della Asl. Un ulteriore caso di positività è di un cittadino residente nella provincia di Viterbo, comunicato da una struttura sanitaria extra Asl.Della totalità dei casi odierni, 4 sono le persone rientrate in Italia dalla Spagna, 3 da Malta e 1 dalla Grecia. La loro positività al coronavirus è stata accertata avendo effettuato il tampone nasofaringeo presso il drive in di Belcolle, nel rispetto delle ultime direttive emanate dalla Regione LazioLe ultime persone con referto di positività sono residenti o domiciliate nei seguenti comuni: 4 a Viterbo, 2 a Civita Castellana, 1 a Nepi, 1 a Sutri, 1 a Montefiascone, 1 a Capodimonte e 2 a Roma. Queste ultime non vengono conteggiate nel totale dei cittadini con positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, in quanto hanno scelto di eseguire l’esame diagnostico presso l’ospedale di Belcolle, ma non sono presenti nel territorio provinciale.La Asl ricorda che anche oggi, sabato 15 agosto, il drive in di Belcolle sarà aperto dalle ore 9 alle 18. Tutti i cittadini rientrati nella provincia di Viterbo da Grecia, Croazia, Spagna e Malta, dopo averlo comunicato al numero verde 800.118.800 o attraverso la app “Lazio Doctor Covid”, potranno recarsi al drive-in con la tessera sanitaria e il documento di viaggio