Virus a Viterbo, code al punto drive-in di Belcolle per i tamponi a chi torna dall'estero

Da questa mattina sono decine e decine i cittadini viterbesi in coda al punto drive-in dell'ospedale di Belcolle per effettuare i tamponi per il coronavirus. In larga parte si tratta di persone rientrate in Italia dopo una vacanza all'estero, e non sono nei Paesi oggi definiti a rischio.

La Asl di Viterbo ha reso noto che dei 12 casi di positività accertati oggi 4 sono di persone rientrate dalla Spagna, 3 da Malta e 1 dalla Grecia. La loro positività al coronavirus è stata accertata avendo effettuato il tampone nasofaringeo presso il drive in di Belcolle, nel rispetto delle ultime direttive emanate dalla Regione che li ha resi obbligatori per quelle nazioni, insieme a che proviene dalla Croazia.

L’obbligo del tampone è scattato il 13 agosto ma ormai centinaia di giovani (e non) sono già rientrati contagiati dai viaggi in Spagna, Grecia, Croazia e Malta. L’ordinanza del ministro Roberto Speranza servirà a imporre i test a chi rientra dalle vacanze, ma il sistema è frammentario. Inoltre tutto dipende dal singolo cittadino, dal suo senso civico, perché deve essere lui ad avvertire l’Asl. Se non lo fa, e quindi viola un’ordinanza del governo, rischia conseguenze penali, perché viola l’articolo 650 del codice.

Anche oggi, 15 agosto, il drive in di Belcolle sarà aperto dalle ore 9 alle 18. Tutti i cittadini rientrati nella provincia dai quattro stati europei - Grecia, Croazia, Spagna e Malta - dopo averlo comunicato al numero verde 800.118.800 o attraverso la app “Lazio Doctor Covid”, potranno recarsi al drive-in con la tessera sanitaria e il documento di viaggio. Fino alla comunicazione dell’esito del tampone, i cittadini devono rispettare il regime di isolamento domiciliare.



«Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali», ha spiegato la Asl. In totale, a oggi i casi di positività al Coronavirus residenti o domiciliati nella Tuscia sono 486.



Dall’inizio dell’emergenza nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 18.038 tamponi, 161 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 199 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4.319 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

