Pronto per la nuova stagione: Bonucci torna bambino per continuare a sognare con la Juve

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto dei tesseramenti 1995/96 e 1996/97 a firma del presidente della Figc Antonio Mataresse e un cambio di pettinatura da un anno all'altro, ma con in testa sempre il pallone. Per dare il benvenuto alla nuova stagione della sua Juventus - i bianconeri si sono radunati oggi agli ordini del nuovo tecnico Andrea Pirlo - il calciatore viterbese Leonardo Bonucci, attraverso i propri canali social, ha postato la foto del cartellino federale di tesseramento all'epoca in cui giocava nel settore giovanile del Pianoscarano.Un ricordo emozionante che il difensore nato e cresciuto proprio nel rione del capoluogo, ha voluto condividere con i suoi tanti tifosi che - sulle pagine social - lo hanno coperto di complimenti e incitamenti, scherzando anche sulle foto che ritraggono un Bonucci bambino nell'età tra gli otto e i dieci anni.«E oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà», questo il messaggio postato dal calciatore insieme alla foto, con Bonucci che guardato al passato per vivere ancora un futuro pieno di successi.