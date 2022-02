Incendi delle auto per "gioco", la Squdra mobile trova il piromane di Viterbo

Incendi per "gioco", preso il piromane di Viterbo. E’ un trentenne viterbese noto alle forze dell’ordine. La Squadra Mobile, al termine di serrate indagini, ha individuato il responsabile dell’incendio di un’autovettura, avvenuto poco dopo la mezzanotte dello scorso 27 gennaio nel deposito dell’azienda trasporti Cotral in località Riello.

L’incendio, avvenuto pochi giorni dopo altri due, aveva destato molta preoccupazione nel capoluogo. E gli investigatori, coordinatori dalla Procura di Viterbo, avevano subito aperto un’indagine. A mettere però la Mobile, guidata dal dirigente Alessandro Tundo, sulle tracce del piromane sono state le immagini delle telecamere. Proprio dai quei filmati hanno consentito agli investigatori, nel giro di pochi giorni, di accertare l’origine dolosa dell’incendio dando volto e nome all’autore del grave gesto.

Al momento è indagato un trentenne di Viterbo con diversi precedenti per lesioni e minacce. Il suo volto e la sua automobile sarebbero stati ripresi da diverse telecamere nella zona del Riello. L’attività investigativa è ancora in corso per accertare il movente e verificare l’eventuale coinvolgimento del trentenne in altri due analoghi episodi incendiari verificatisi nei giorni precedenti a quello contestato in via Tommaso Carletti e in via Santa Maria della Grotticella, eventi che avevano destato particolare preoccupazione tra la popolazione viterbese.

I tre incendi su cui continua a indagare la polizia hanno coinvolto 4 auto lasciate in sosta. E si sono verificati uno dietro l’altro. Dal 24 al 27 gennaio.