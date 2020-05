Fase 2 assicurazione auto, a Viterbo calo record del costo della polizza. «Ma risalirà»

Ultimo aggiornamento: 20:03

Assicurazione auto, a Viterbo è più conveniente che nel resto del Lazio. Ma dopo la Fase 2 - e il graduale ritorno alla normalità - molti automobilisti dovranno rinnovare la polizza della Rc auto. «La buona notizia - rileva l’osservatorio di Facile.it - è che la tariffa media rilevata nella provincia di Viterbo sta continuando a calare».Secondo questi dati, dopo il -16,56% su base annua rilevato a marzo 2020, aprile ha fatto segnare un nuovo record, con un eloquente -18,66%. A livello regionale la riduzione è stata inferiore e pari al 14,31%.Grazie al calo, il Viterbese è risultata essere l’area laziale dove, ad aprile 2020, assicurare un veicolo a quattro ruote costava di meno (in media 374,02 euro, il 21% in meno rispetto al valore regionale).«Le tariffe potrebbero presto aumentare se, come prevedibile, con l’interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione – e con esso quello dei sinistri – tornerà a crescere», spiega Facile.it.Nel Lazio, a livello provinciale, sono state rilevate riduzioni a doppia cifra in quasi tutte le aree: calo record per la provincia di Latina (-26,41%, il più alto calo in tutta Italia), seguita da quelle di Viterbo (-18,66%) e Frosinone (-17,75%). Diminuzioni inferiori alla media regionale per le province di Roma (-13,40%) e Rieti (-12,28%).In valori assoluti, ad aprile 2020 Latina si conferma essere la provincia più costosa della regione (premio medio 479,88 euro), Viterbo la più economica (374,02 euro).