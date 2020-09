Viterbo, a San Pietro l'osteria all'11° allagamento in pochi anni. I titolari: «Siamo esasperati»

Ultimo aggiornamento: 10:40

Una bimba che stringe il suo peluche preferito, rannicchiata sul tavolo. L'esasperazione, ma anche la paura, dei proprietari dell'osteria Salicicchia in un'immagine. La pizzeria di Porta San Pietro a Viterbo ieri sera è finita allagata per l'ennesima volta. Da anni i titolari denunciato la situazione, chiedono al Comune di intervenire, ma ad ogni pioggia più abbondante si ripete lo stesso film.«Per ogni allagamento che abbiamo avuto (e siamo a quota 11) ho un'immagine fotografata in mente. Quella dell'allagamento di stasera è questa. Ho fatto questa foto con le lacrime agli occhi. Mia figlia di 5 anni seduta sul suo tavolo da gioco che stringe il suo orsetto e guarda impaurita l'acqua che entra mentre noi facevamo tutto il possibile per bloccarla ed asciugarla. Non aggiungo altro... Non ci riesco", è lo sfogo affidato ai social dai ristoratori sotto l'immagine della figlia.L'acqua ieri intorno alle 23,30 era tanto alta da coprire l'insegna laterale lungo l'ingresso del locale e arrivare ai finestrini delle auto. E poco ha potuto anche la paratia messa a protezione all'ingresso del locale. Dall'osteria denunciano: «Hanno persino asfaltato i tombini».