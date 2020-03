Sono 12 i nuovi casi di coronavirus nel Viterbese, il totale sale a 69

Ultimo aggiornamento: 13:27

Nuova impennata dei contagi nel Viterbese: dopo i 13 di eiri, oggi 12 in più per un totale dall'inizio dell'emergenza che sale a 69. Dei nominativi pervenuti, già tutti in regime di isolamento domiciliare fiduciario o in ricovero all’ospedale di Belcolle, 7 sono cittadini residenti nel comune di Viterbo, 3 a Tuscania, 1 a Castiglione in Teverina e 1 a Faleria.Inoltre, delle persone accertate oggi come positive al Covid-19, 6 presentano un link epidemiologico con i casi precedentemente comunicati dovuto, quasi nella totalità, a un legame parentale. Per l'altra metà la catena dei contatti stretti è in fase di definizione. Un lavoro portato avanti con la collaborazione delle amministrazioni locali che l'azienda sanitaria ringrazia per l'impegno a contenere la diffusione del virus.Sul totale dei 69 positivi, 44 stanno trascorrendo la convalescenza a domicilio, 3 sono ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma, 17 nel reparto di Malattie infettive a Belcolle e 3, le cui condizioni sono stabili, presso la Terapia intensiva dedicata a Belcolle.