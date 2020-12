In attacco recupera Alessandro Rossi, ma il tecnico della Viterbese Roberto Taurino dovrebbe cambiare poco e niente in vista dello scontro salvezza di domani contro il Potenza allenato dalla bestia nera Capuano. Ma intanto, a via della Palazzina, torna l'incubo Covid. La società ha comunicato che, a seguito di un test sanitario straordinario, è emersa le positività di un componente del gruppo squadra, che ora si trova in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. Il lavoro della squadra procede quindi regolarmente. Là formazione, che mercoledì scorso è stata sul punto di espugnare il campo del Palermo, ha ricevuto gli elogi da parte del presidente Marco Romano che si aspetta lo stesso approccio alla gara anche domani in Basilicata ed è piaciuta anche al mister. "Abbiamo dimostrato di avere un'anima e anche un cuore - ha detto Roberto Taurino - e queste componenti, da qui alla fine del nostro campionato, non dovranno mai venire meno. Dobbiamo mantenere sempre questo impegno. A Potenza andiamo ad affrontare l'ennesima battaglia". La Viterbese si schiererà quindi con un 4-3-3 che vedrà in avanti Simonelli e Urso per dare più supporto a Tounkara rispetto a mercoledì scorso quando, a causa della forte pressione del Palermo soprattutto nel primo tempo, sonoo stati costretti a svolgere compiti di copertura. Alessandro Rossi dovrebbe quindi partire dalla panchina ed essere buttato nella mischia nel corso della ripresa soprattutto se la Viterbese si dovesse trovare a rincorrere il risultato. In questi giorni, Taurino ha lavorato anche sulla retroguardia. "Nelle marcature dobbiamo migliorare qualcosa" ha specificato. A centrocampo saranno ancora assenti Andrea De Falco e Simone Palermo, ma anche in questo caso Il reparto non sarebbe stato modificato. Bensaja sembra avere trovato infatti la sua posizione ideale, che ha permesso alla Viterbese di sfornare anche palloni più giocabili per le punte rispetto alle precedenti uscite. L'unica variazione potrebbe riguardare l'eventuale inserimento dal primo minuto di Salandria al posto di Sibilia. Il Potenza ha la difesa più battuta del campionato, con ben 23 reti al passivo, ed ha racimolato appena un punto nelle ultime quattro gare. Ma può vantare al centro dell'attacco il capocannoniere del girone Pietro Cianci, che finora ha messo a segno 8 reti. Anche se nel recupero di mercoledì scorso contro l'Avellino, pur perdendo, ha dato segni di ripresa iI Potenza è apparsa finora una delle formazioni più in difficoltà del campionato. Della squadra che la scorsa stagione ha raggiunto i play-off, stazionando sempre nei quartieri alti della classifica, non è rimasto infatti quasi nessuno e per la maggior parte sono arrivati ragazzi dal campionato Primavera che si trovano ad affrontare la prima esperienza in Serie C. Alla stessa maniera della Viterbese, anche il Potenza, punta quest'anno sul minutaggio degli Under. La gara di domani sarà diretta da Daniele Virgilio di Trapani, che finora non ha nessun precedente con la Viterbese.

