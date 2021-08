Viterbese la prima è buona: Capanni abbatte il Gubbio e regala il passaggio del turno in Coppa Italia

Sabato 21 Agosto 2021, 23:09

La Viterbese supera 2-1 il Gubbio e vola al secondo turno della Coppa Italia i serie C. Un successo sofferto quello dei gialloblù che si sono trovati di fronte una compagine umbra ambiziosa e reduce da un mercato molto aggressivo. La prima mezz'ora è condizionata dal caldo e dalle poche occasioni: a sbloccare il match ci pensa Calcagni al 35': quello dell'ex Matelica è un cross che si trasforma in parabola imprendibile per Ghidotti. Il pari del Gubbio arriva al 30' della ripresa: scontro tra Daga e D'Ambrosio con Magni che deposita in rete il gol dell'1-1. A cacciare via l'incubo dei supplemantari però, ci pensa Capanni: il brasiliano entra e segna la rete del 2-1 all'87', confermando le bellissime impressioni maturate nel pre-campionato. Per i gialloblù il prossimo avversario di coppa uscirà dalla sfida di domani sera tra Turris e Latina.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Pavlev (22 s.t. Fracassini), Van Der Velden, D' Ambrosio, Ricchi; Calcagni, Megelaitis, Alberico (31' s.t Adopo); Murilo, Volpicelli (31' s.t. Capanni), Errico (43' s.t. Simonelli). A disp. Bisogno, Zanon, Marenco, D'Uffizi, Urso, Tassi, Natale. All. Alessandro Dal Canto

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Formiconi (1' s.t. Bulevardi), Sain Maza (15' s.t. Arena), Cittadino; Fantacci (42' s.t. Francofonte), Spalluto (10' s.t D'Amico), Fedato (10' s.t. Mangni). A disp. Elisei, Bontempi All. Vincenzo Torrente

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina

RETI: 32' p.t. Calcagni, 30' s.t. Mangni 42' s.t. Capanni

NOTE: Spettatori circa 500, ammoniti D'Ambrosio, Calcagni, Formiconi, Redolfi. Angoli 4-2 per la Viterbese