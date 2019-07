Viterbese nel girone C: gruppo di ferro con Bari, Ternana e Catania. L'allenatore Calabro: «Girone difficilissimo»

Come da pronostico della vigilia, la Viterbese finisce nel girone C del campionato di serie C. Come nella passata e travagliata stagione, i gialloblù disputeranno il gruppo meridionale.



Un girone di ferro quello che attende la nuova società, per la quale proprio domani è previsto il passaggio di consegne da Piero Camilli alla realtà guidata da Marco Romano: Bari, Ternana, Catania e Avellino le avversarie più forti e nobili. Senza tralasciare poi il Catanzaro e la novità Teramo.



“Questa è veramente una serie B due - commenta a caldo il tecnico della Viterbese, Antonio Calabro - perchè stiamo parlando di un girone di ferro. Noi avremo bisogno di tutte le componenti per fare bene”.



L’inizio del torneo è fissato per domenica 25 agosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA