Viterbese, ecco il calendario: la prima in casa contro la Sicula Leonzio, poi Juve Stabia e Reggina.

di Marco Gobattoni

In attesa di capire se alla minaccia del presidente Piero Camilli, che ha annunciato il ritiro della squadra dal campionato . per l'inserimento dei gialloblù nel girone meridionale della serie C - seguiranno i fatti, la Viterbese ha conosciuto il proprio cammino in campionato.



Sette turni infrasettimanali, in campo a Santo Stefano e inizio stagione fissato per martedì 19 settembre, salvo modifiche ed accordi diversi tra club che possono, entro domani alle ore 12, far pervenire alla federazione richiesta per giocare sabato 15 o domenica 16. il debutto della Viterbese, come accaduto nella passata stagione, sarà al Rocchi.



A via della Palazzina arriverà la Sicula Leonzio, mentre la prima trasferta di Rinaldi e compagni sarà nella tana della Juve Stabia sabato 22 settembre. Tre giorni dopo di nuovo in campo: al Rocchi arriva la Reggina. Grande sfida al Massimino di Catania contro gli etnei il 28 ottobre, mentre il 18 novembre arriverà nella Tuscia la corazzata Casertana. Il 2 dicembre match casalingo contro il Trapani, con la trasferta in casa dell'altra grande Catanzaro piazzata a dicembre in un turno infrasettimanale.



Il girone di andata si chiude nel boxing-day di Santo Stefano: panettone e spumante sulle tribune del Rocchi, dove come avversario ci sarà la Paganese.



Questo il calendario completo:

1 giornata (19 set- 20 dic): Viterbese – Sicula Leonzio

2 giornata (23 set- 30 dic): Juve Stabia – Viterbese

3 giornata (26 set – 23 gen): Viterbese – Reggina

4 giornata (30 set – 27 gen): Viterbese – Bisceglie

5 giornata (7 ott – 3 feb): Siracusa – Viterbese

6 giornata (14 ott – 10 feb): Viterbese – Monopoli

7 giornata (17 ott – 13 feb): Virtus Francavilla – Viterbese

8 giornata (21 ott – 17 feb): Viterbese – Cavese

9 giornata (28 ott – 24 feb): Catania – Viterbese

10 giornata (4 nov – 3 mar): Viterbese – Rieti

11 giornata (11 nov – 10 mar): Matera – Viterbese

12 giornata (18 nov – 17 mar): Viterbese – Casertana

13 giornata (25 nov – 24 mar): Vibonese – Viterbese

14 giornata (2 dic – 31 mar): Viterbese – Trapani

15 giornata (9 dic – 7 apr): riposo

16 giornata (12 dic – 18 apr): Catanzaro – Viterbese

17 giornata (16 dic – 20 apr): Viterbese – Potenza

18 giornata (23 dic – 28 apr): Rende – Viterbese

19 giornata (25 dic – 5 mag): Viterbese – Paganese

Mercoled├Č 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA