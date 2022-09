Domenica 11 Settembre 2022, 05:15

Siamo alla seconda giornata, ma è già scontro salvezza. E non solo, infatti c'è di più. Stadio Enrico Rocchi 17,30 la Viterbese affronta la Fidelis Andria in una partita dai tanti significati. I gialloblù sono chiamati a vincere, mostrando che lo scivolone di domenica scorsa è stato solo un incidente di percorso.

"Abbiamo preparato bene la gara - ha detto il tecnico Giacomo Filippi - in cui affronteremo un avversario con una precisa idea di gioco. Noi dovremo mettere qualcosa in più per dare linfa al nostro lavoro. Ad Avellino è mancata fluidità nel possesso, che ha portato a ripartenze avversarie letali. Già dai primi minuti dovremo approcciare bene la gara poiché la Fidelis Andria è una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo di salvezza. Vogliamo ottenere i tre punti e abbiamo bisogno del nostro pubblico".

Guadagnare la vittoria in uno scontro diretto darebbe quindi ulteriore morale alla squadra e soprattutto potrebbe spingere ad abbonarsi alcuni tifosi viterbesi ancora indecisi. Proprio questo senso la società di via della palazzina ha prorogato la campagna abbonamenti per alcune settimane, per aumentare le 225 tessere siglate fino a questo momento. Una vittoria che dia entusiasmo a tutta la piazza, potrebbe far avvicinare al club gialloblù anche altri imprenditori locali per un' eventuale sponsorizzazione. Sotto la lente di ingrandimento, in vista della partita odierna, sicuramente il reparto arretrato, apparso in difficoltà in più di un'occasione contro il Giugliano, ed anche l'attacco che nel turno precedente è stato poco pericoloso.

In questo senso sarà importante l'apporto dell'esperto Alessandro Marotta, che potrebbe giocare anche insieme a Polidori come punta centrale soprattutto nel caso in cui la partita dovesse restare inchiodata sul risultato di parità. A centrocampo prima apparizione come centrale dall'inizio della gara per il giovane Simone Andreis a fianco di Megelaitis. La Viterbese dovrà evidenziare anche una migliore condizione atletica rispetto a domenica scorsa, quando i giocatori avversari arrivavano sempre primi sul pallone ed erano pronti al raddoppio. Il botteghino dello stadio Enrico Rocchi sarà aperto questo pomeriggio a partire dalle 15.

VITERBESE (3-4-2-1): Fumagalli; Semenzato, Ricci, Monteagudo; Nesta, Andreis, Megelaitis, Manarelli; Volpicelli, Mungo; Polidori A disp. Bisogno, Marenco, Vespa, Riggio, Santoni, Aromatario, Simonelli, Sorrini, D'Uffizi, Marotta, DI Cairano. All. Giacomo Filippi FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Savini; Mariani, Ercolani, Dalmazzi, Hadziosmanovic; Candellori, Arrigoni, Paolini; Bolsius, Sipos, Pavone. A disp. Zamarion, Graziano, Orfei, Pinelli, Mercurio, Delvino, Ciotti, Djibril, Zenelaj, Alba, Milillo, Persichini. All. Mirko Cudini ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino