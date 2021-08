Martedì 31 Agosto 2021, 06:30

Contratto annuale con opzione per un altra stagione per il difensore classe '91 Riccardo Martinelli, ma il mercato della Viterbese potrebbe riservare qualche altra sorpresa proprio sul filo di lana. Riccardo Martinelli, reduce da un buon campionato in Serie B con la maglia della Reggiana, si aggregherà già oggi ai tuoi nuovi compagni di squadra che inizieranno a preparare la partita casalinga di domenica prossima contro l'Imolese valida per la seconda giornata. In occasione della partita contro la compagine emiliana, la Viterbese tornerà nuovamente a giocare una partita di campionato con il pubblico sugli spalti dopo poco più di dieci mesi.

L'ultima volta che gli sportivi gialloblù avevano potuto assistere ad una gara di campionato risale allo scorso 20 ottobre nella partita in notturna contro il Bisceglie. Quella fu anche l'unica partita della stagione passata con la presenza di pubblico Sugli spalti allo stadio Enrico Rocchi. Tornando a Martinelli, è un difensore può giocare come centrale in una difesa a quattro, oppure come esterno a sinistra in una retroguardia a tre.

Nell'ultimo giorno di calciomercato di oggi, la Viterbese potrebbe però far registrare qualche uscita e qualche nuovo ingresso. La società di via della Palazzina potrebbe infatti cedere in prestito il giovane attaccante Edoardo Tassi, che finora è stato poco impiegato anche a causa dell'esplosione della punta italo-brasiliana Luan Capanni che ha segnato due reti pesantissime sia due sabati fa in occasione della partita di Coppa Italia con il Gubbio, sia sabato sera sul terreno di gioco della Fermana. Finora il giovane attaccante, che la Viterbese ha prelevato dalla Ascoli nel mercato invernale della scorsa stagione, è stato impiegato nelle partite amichevoli e mai nelle uscite ufficiali.

Nel caso in cui Tassi dovesse partire in prestito, la Viterbese potrebbe ingaggiare una punta di esperienza. Sul taccuino del direttore sportivo gialloblù Mauro Facci, che in questi giorni si trova nella sede del Calciomercato a Milano, ci sono già alcuni profili interessanti. Valigie pronte anche per il portiere Davide Borsellini, chiuso dall'estremo difensore titolare Riccardo Daga e dal dodicesimo Luca Bisogno. Già in occasione dello scorso mercato di riparazione di gennaio, Borsellini era già stato ceduto al Lecco per permettergli di avere più spazio.