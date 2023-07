Sabato 8 Luglio 2023, 05:10

“Sono molto soddisfatto, non era scontato rientrare tra i 478 Comuni italiani a cui il Ministero dell’Interno ha assegnato i fondi per la videosorveglianza. C'erano state quasi duemila domande”. Mauro Vinciotti, comandante della polizia locale di Viterbo, commenta così il via libera arrivato mercoledì all’installazione di 27 nuove telecamere in città: 22 di contesto e 5 per la lettura targhe. Costo complessivo del progetto presentato da palazzo dei Priori 52mila euro, da dividere tra risorse proprie (36.700 euro) e il cofinanziamento approvato con decreto dal ministro Matteo Piantedosi (15.700 euro).

Nove in tutto i comuni della Tuscia che incasseranno i fondi del Viminale. Ci sono anche Capodimonte (9.500 euro), Corchiano (5.941,40), Bassano in Teverina (19.948,80), Celleno (10.000), Monte Romano (21.000), Vetralla (15.688,96), Capranica (23.075,26), Vasanello (35.000).

Come verrà usato l’occhio elettronico? A Vetralla il sindaco Sandro Aquilani annuncia guerra a chi imbratta i muri, ai vandali e all'abbandono dei rifiuti. “Niente di grave finora, ma se ce ne fosse bisogno, avremo gli strumenti per risalire agli autori”. A Vetralla ci sono già 10 telecamere attive, di cui otto posizionate sulle principali arterie stradali. “Con i fondi del Ministero, più l’altra metà del Comune, andremo a fare un’integrazione, puntando sulle zone sensibili scoperte: scuole e piazze”, aggiunge Aquilani.

Il finanziamento più alto a Vasanello. Anche in questo caso, il Comune aggiungerà un altro 50%: 70mila euro di investimento totale. A seguire l’iter è stato Giuseppe Mancuso, presidente del Consiglio comunale e delegato alla sicurezza. “Era un impegno preso in campagna elettorale. Il progetto è stato approvato da mesi. Ci concentreremo sul traffico, il controllo delle targhe. Come operatore di polizia (Mancuso è carabiniere, ndr) ritengo sia fondamentale per un comune come Vasanello, situato lungo una provinciale ad alto transito, avere una visione di tutto quello che entra ed esce”. A Capodimonte il sindaco Mario Fanelli annuncia il monitoraggio sulle zone nuove. “ll paese ha avuto negli ultimi anni una discreta espansione urbanistica”.

E può esultare il Comune di Viterbo, mai premiato prima d’ora dall’algoritmo ministeriale. Decisiva la scelta di aumentare la quota di finanziamento a carico del Comune fino al 70%. "Era l’unico fattore sul quale potevamo fare leva - commenta Vinciotti -. Gli altri criteri del bando premiavano invece i centri con pochi abitanti, in dissesto o con indice di delittuosità alto, e Viterbo per fortuna non è tra questi. Per. l'ubicazione avevamo deciso di attendere il momento dell'assegnazione dei fondi per capire le necessità del momento. La sindaca farà sicuramente una scelta attenta, con la condivisione di questura e prefettura”.