Milano, torna dopo 20 anni il securities market practice group. Riuniti i maggiori esperti europei

Il Securities Market Practice Group (SMPG) è il forum globale nato per condividere e promuovere best practices in ambito securities services. Torna in Italia dopo 20 anni domani al Salone del Risparmio. Si tratta di un gruppo di lavoro senza scopo di lucro i cui membri sono intermediari finanziari locali che agiscono su mandato dell’organizzazione, in prevalenza banche e depositari centrali e altre organizzazioni affiliate. Nato nel luglio 1998, l’SMPG ha stabilito una presenza locale in più di 30 paesi attraverso i National Market Practice Groups (NMPG). L’SMPG è focalizzato sul miglioramento delle attuali pratiche del settore dei titoli e Fondi e ha già avuto un enorme successo nel creare pratiche di mercato armonizzate concordate a livello globale, le quali, integrate con gli standard ISO, hanno avvicinato il settore degli strumenti finanziari al raggiungimento dello Straight Through Processing (STP) . L’SMPG organizza due riunioni all’anno in presenza, come quella di Milano, e una serie di teleconferenze periodiche.