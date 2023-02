Vasanello, don Alfredo amministratore parrocchiale al posto di don Enzo

Don Alfredo di Napoli, parroco di Bassano in Teverina, è il nuovo amministratore parrocchiale di Vasanello. Lo ha nominato il vescovo della diocesi di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi, in sostituzione - temporanea - di don Enzo Prato. Quest'ultimo è in una pausa di riposo, dopo che sul suo profilo Facebook è comparsa la sua foto mentre nudo scattava un selfie.

L'annuncio è arrivato questa sera ai fedeli, riuniti nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Vasanello, da parte del vescovo davanti ad una chiesa gramita in occasione della messa del Mercoledì delle Ceneri.