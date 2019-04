Un resort per anziani nell'ex colonia di Bolsena: venduto l'immobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca solo la firma del contratto, attesa nei prossimi giorni. E poi la ex colonia Luigi Concetti di Bolsena passerà di mano. La Provincia, che ne è proprietaria, ha già inserito il ricavato, un milione di euro circa, tra le entrate del bilancio. Che cosa diventerà? Manca l'ufficialità ma dai primi indizi dei privati la trasformeranno in una casa di riposo vista lago. Con una particolarità: l'intenzione è di avere ospiti dall'estero. Soprattutto dai Paesi scandinavi, visto che tra i soci della P&M Proprietà ci sono imprenditori norvegesi.La soddisfazione del presidente della Provincia, Pietro Nocchi, è notevole: «Con questa operazione commenta valorizziamo un bene in un posto stupendo come Bolsena, località fiore all'occhiello del Viterbese. La struttura ormai era fatiscente e stava diventando pericolosa perché garantirne la sicurezza era troppo oneroso per l'ente. Ora i privati potranno recuperarla e rigenerare quell'area, trasformandola in una struttura che offre servizi per la comunità».L'operazione va verso l'obiettivo di valorizzare il patrimonio di Palazzo Gentili «con le nostre forze dove possibile, o in alternativa con alienazioni», dice Nocchi. Anche il sindaco Paolo Equitani guarda positivamente alla vendita. «Abbiamo avuto degli incontri con la società rivela ma la destinazione d'uso dell'ex colonia non è stata ancora ufficializzata. Probabilmente, si saprà tutto nel dettaglio non appena firmato il contratto con la Provincia. Di certo, si è parlato di farne una struttura per anziani con la caratteristica di rivolgersi a una clientela estera».Per il primo cittadino una scelta vincente: «Non servirebbe nemmeno una variante al piano regolatore visto che l'area risulta già destinata a ospitare servizi. Inoltre, si creerebbero almeno 30-40 posti di lavoro, quindi una bella opportunità per Bolsena». A proporsi per l'acquisto fu la P&M Hazelnuts, società nata nel 2017 come start-up per la trasformazione di nocciole, poi diventata P&M Proprietà. L'amministratore delegato è Marco Pulcinelli di Vasanello; tra i soci due ditte immobiliari, una italiana e una norvegese.