Tutti li vogliono: il mercato caldo dei calciatori viterbesi. Rossi tra Pescara e Brescia, Cori all'Albinoleffe.

Tutti vogliono i calciatori viterbesi. Il mercato di gennaio si sa è parco nei grandi investimenti ma in questo primo scorcio di trattative la Tuscia è al centro del mondo pallonaro. I quattro moschettieri viterbesi, Alessandro Rossi, Cristiano Lombardi, Federico Viviani e Sacha Cori stanno catalizzando la finestra di mercato invernale.Per carità non sono affari che si prendono i titoloni sui giornali e non smuovono le masse dei tifosi in direzione aeroporti, ma sono comunque negoziazioni importanti.I quattro calciatori hanno situazioni diverse, ma sono accomunati da un obiettivo simile: giocare di più e se possibile da protagonisti.Il più corteggiato in questa fase è l’attaccante di proprietà della Lazio Rossi: la punta viterbese è un pupillo di Simone Inzaghi; la concorrenza in casa laziale però, è tanta e allora Rossi vola verso la serie B.Fino a qualche giorno fa sembrava fatta con il Pescara: nelle ultime ore però sono salite tantissimo le quotazioni del Brescia con il vulcanico presidente Massimo Cellino che apprezza molto il centravanti viterbese.La decisione di Rossi e della Lazio arriverà nelle prossime ore: entro il fine settimana il figlio del capo facchino della Macchina di Santa Rosa vestirà una nuova casacca. Stesso discorso per un altro viterbese-laziale in cerca di spazio: Cristiano Lombardi non ha giocato neanche un minuto in stagione e reclama il campo. Per lui ipotesi Verona in B, o Frosinone in serie A con il club ciociaro a caccia di punti salvezza.In serie A già ci gioca Viviani, centrocampista centrale in forza alla Spal.Con la società ferrarese i rapporti si sono raffreddati ma il mediano di Grotte di Castro vuole valutare bene la sua nuova destinazione: su di lui Fiorentina e Bologna con la sensazione che il trasferimento non avverrà in tempi brevi.Meno nobile ma più genuino il calcio vissuto da Cori: indossava la maglia del Monza di patron Silvio Berlusconi; la prima fetta di stagione è stata vissuta in chiaroscuro ed ora i lombardi stanno aggredendo il mercato con acquisti importantissimi. Automatico il cambio di destinazione con la punta viterbese che ha scelto l’Albinoleffe, squadra orobica che milita nel girone B della serie C.Tranquillo invece, l’inverno della stella Leonardo Bonucci: lui il mercato lo ha movimentato nelle ultime due estati.