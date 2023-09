Tragico incidente stradale a Canino, due morti

Incidente mortale, deceduti un 19enne e un uomo. Tragedia questa mattina a Canino, un'auto si sarebbe schiantata contro un rimorchio in località Bonifica, nella zona della tomba François, vicino strada Doganella. Nello scontro sono deceduti un ragazzo straniero di 19 anni e un uomo di Canino.

Le cause dello scontro sono in fase di accertamento. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso delle due vittime, morte probabilmente sul colpo. I militari hanno chiuso la strada per effettuare tutti i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.