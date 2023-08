Fiamme nella Tuscia: ettari di sterpaglie in fumo, al lavoro Vigili del fuoco e Protezione civile

Giornata impegnativa quella di oggi per i Vigili del fuoco della provincia di Viterbo, che hanno dovuto affrontare diversi incendi che hanno interessato la zona a nord della Tuscia. In particolare i pompieri del distaccamento di Gradoli sono intervenuti a Valentano per un vasto incendio di sterpaglie. Il fuoco ha raggiunto una struttura privata in via della Villa, dove due imbarcazioni sono andate completamente distrutte. I pompieri sono riusciti a isolare dalle fiamme un rimessaggio e un’altra struttura agricola adiacente.

Sempre in mattinata sono invece andati in fiamme circa tre ettari di sterpaglie in località Litigata a Graffignano. Qui il fuoco ha raggiunto una zona impervia e il direttore alle operazioni di spegnimento ha richiesto l’intervento di un elicottero della flotta regionale.

La squadra aerea ha effettuato diversi lanci d’acqua così da contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Insieme ai Vigili del fuoco anche tre squadre della protezione civile e i carabinieri forestali per gli accertamenti del caso.

Nel primo pomeriggio l’emergenza ha riguardato il territorio di Canino. Una densa colonna di fumo, in località Pidocchio, era visibile a chilometri di distanza. Le fiamme hanno distrutto circa due ettari di sterpaglie e tre ettari di colture. Anche qui sono intervenute, oltre ai Vigili del fuoco, tre squadre della Protezione civile e i carabinieri.