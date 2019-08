Traffico estivo, controlli della polizia stradale nel Viterbese. «Provinciale Litoranea sotto osservazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico estivo su autostrade e strade del territorio viterbese, la Polstrada del capoluogo e dei distaccamenti di Monterosi e Tarquinia rafforza i controlli. In particolare, sulla strada Litoranea, tra Tarquinia e Montalto-Pescia Romana, dove il traffico veicolare si caratterizza per il transito di mezzi pesanti che trasportano prevalentemente frutta e verdura, vista la vocazione agricola della zona, unitamente a quello dei villeggianti estivi.«Nonostante negli ultimi 5 anni non siano stati registrati incidenti di rilievo su tale strada, la sezione Polstrada di Viterbo ha effettuato e programmato, durante l’intero periodo estivo, diversi servizi specifici di verifica e controllo dei veicoli in transito, nonché del rispetto dei limiti di velocità, anche con l’ausilio di strumentazione autovelox», spiegano dal comando.Gli agenti rilevano che a oggi non sono state registrate situazioni di pericolo o di rischio per gli utenti della strada, sia per automobilisti, ciclisti o pedoni. Oltre alla costa la polizia stradale effettua servizi di vigilanza stradale sulla Trasversale Ss 675 Umbro-Laziale, sulla Ss 2 Cassia e sulla Cassia-bis, sulla Aurelia e sulla Ss1 Bis, sulla Flaminia e sui tratti di competenza dell’A1 e dell’A12 Tirrenica.