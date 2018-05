Tarquinia: vacche sulla Statale Aurelia, paura tra gli automobilisti

di Marco Feliziani

Paura questa mattina sulla strada Aurelia, tra Tarquinia e Montalto di Castro, per due bovini fuggiti da un allevamento della zona. Due mucche sono uscite dal recinto e hanno raggiunto la corsia di marcia in direzione Grosseto, percorrendola per tre chilometri, e provocando il panico tra gli automobilisti che hanno allertato la Polizia stradale.



Immediato l'intervento degli agenti della Polstrada di Tarquinia, che hanno raggiunto gli animali e bloccato il traffico, tra il chilometro 99 e il chilometro 102, per mettere in sicurezza gli automobilisti. Sul posto, in ausilio alla Polizia Stradale, anche i carabinieri della stazione di Tarquinia e il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tuscania. I bovini sono stati bloccati con le corde in attesa dell'arrivo del proprietario. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli automobilisti.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA