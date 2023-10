Tarquinia, torna Pagine a Colori: il festival della letturatura illustrata è alla sua 18esima edizione

PAGINEaCOLORI diventa maggiorenne. Il festival della letteratura illustrata per l’infanzia e l’adolescenza festeggia la sua 18esima edizione, che prenderà il via, a Tarquinia, domenica 29 ottobre. Il tema di quest’anno è il “camminare”, come sottolinea il titolo della manifestazione “Ciascun passo: libri traguardi e camminate”, ed è stato scelto quale nucleo di riflessione sull’evoluzione avvenuta in questi anni di appassionato lavoro e sull’approdo della rassegna al significativo e importante traguardo dei 18 anni di vita.

“Camminare, avanzare, procedere: azioni animate da un’aspirazione convinta a crescere, a conseguire un traguardo e a “diventare grandi” per raggiungere una condizione di maggiore autonomia, conoscenza e consapevolezza sulle cose del mondo – afferma la direttrice artistica Roberta Angeletti -. Metafora perfetta della crescita, della ricerca di una direzione, di un “muoversi verso”, dei complessi processi evolutivi che determinano il passaggio dall’infanzia all’età adulta, con abbondanti implicazioni di natura pedagogica, psicologica ed educativa, il tema del camminare verrà esplorato anche secondo altre accezioni, come per esempio, quella che pone l’azione del camminare in relazione con gli aspetti evoluzionistici, quelli fisici e filosofici”.

Oggi alle 17, al teatro “Rossella Falk” si terrà la presentazione del festival e, a seguire, alle 17,30, andrà in scena “Il viaggio di Giovannino”, di e con Andrea Ruberti, per una produzione della compagnia Eccentrici Dadarò, tratto da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari. Uno spettacolo poetico e divertente, che tratta due temi: il viaggio, come esperienza di vita, e l’incontro, visto come apertura alle culture diverse.