Martedì 6 Settembre 2022, 06:25

Picchia l’ex fidanzatina da cui era stato allontanato, ma trova un’ispettrice di polizia fuori servizio e viene arrestato. Il 19 agosto scorso a Tarquinia un 24enne, noto alle forze di polizia per i suoi precedenti di droga e violenza, è finito in manette dopo l’ennesima aggressione. Una aggressione all’ex compagna e all’ispettrice della polizia che si è intromessa.

Il 24enne quel venerdì era in un centro commerciale con la giovane vittima. I due avrebbero iniziato a discutere proprio all’interno dell’area commerciale. Una discussione degenerata in pochissimo tempo. «Ero con le borse della spesa ancora in mano - racconta l’ispettrice Rosa Losurdo del commissariato di polizia di Tarquinia - quando ho visto i due ragazzi litigare. Lui alzava la voce e le mani, lei sembrava sottomessa, come spesso accade alle vittime di violenza di genere che non riescono a uscire da quella situazione. Mentre mi avvicinavo lui ha spinto lei a terra, la stava picchiando. Non potevo non intervenire, è come se fosse stata mia figlia».

L’ispettrice mentre si abbassava per soccorrere la ragazza è stata violentemente colpita alle spalle dal ragazzo. «Mi sono arrivati calci e pugni sulla schiena e sulla testa - dice ancora l’ispettrice -, forse era una vendetta perché aveva capito che ero un agente della polizia e stavo chiamando i miei colleghi. Era indispettito dalla mia presenza, forse perché gli avevo messo i bastoni tra le ruote».

Il ragazzo infatti era stato già arrestato pochi giorni prima dagli agenti del commissariato, anche in quella occasione si era scagliato contro le forze dell’ordine con violenza e fuori controllo, come dimostrato anche da alcuni filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, prima di essere fermato e ammanettato e aveva anche un divieto di avvicinamento alla giovane proprio per la violenza che era solito usarle. «Il 24enne - dice ancora - dopo aver capito la situazione è scappato, ma la sua fuga non è durata molto. I colleghi lo hanno arrestato poco dopo per maltrattamenti contro conviventi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale».

L’ispettrice Losurdo dopo l’aggressione è stata portata al pronto soccorso e le sue ferite sono state giudicate guaribili con 7 giorni di prognosi. Nel corso del 2022, l’attività della questura di Viterbo nel contrasto alla violenza di genere ha consentito l’emissione di 37 provvedimenti di ammonimento e 1 di sorveglianza speciale. Inoltre l’autorità giudiziaria ha emesso 18 misure cautelari e convalidato 12 arresti. «C’è un modo per uscire dalla spirale di violenza - afferma infine l’ispettrice -, noi siamo disponibili ad ascoltare e ad aiutare chiunque abbia bisogno di aiuto. So che ci sono situazioni particolarmente difficile, dove la paura che una situazione già drammatica possa peggiorare vince sull’idea di denunciare, ma noi ci siamo e abbiamo gli strumenti per aiutare tutti e chiedere aiutato è la strada da intraprendere».