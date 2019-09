Viterbo, stupro al pub di Casapound: Licci e Chiricozzi ai domiciliari

Stupro al pub di Casapound, tornano a casa i due indagati.

Questa mattina la gip del Tribunale di Viterbo, Rita Cialoni, ha concesso i domiciliari con braccialetto elettronico a Riccardo Licci e Francesco Chiricozzi.

I due ventenni sono stati arrestati a fine aprile per violenza sessulae di gruppo.

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione degli inquirenti e dalle immagini dei video ritrovati sui celllulari i due indagati avrebbero violentato per più di tre ore una 36enne di Viterbo nel pub ad uso esclusivo di Casapound a piazza Sallupara.

Nei giorni scorsi il pm Michele Adragna ha chiuso le indagini sul caso e chiesto che vengano giudicati con rito immeditato. I difensori hanno ancora dieci giorni per chiedere un rito alternativo al Tribunale di Viterbo.

