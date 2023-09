Venerdì 1 Settembre 2023, 05:20

Per lo stadio Rocchi c’è il triplice fischio finale dell’arbitro. «Per quanto ci riguarda la convenzione è scaduta, la Viterbese non è più concessionaria. Si faranno tutte le procedure per definire quello nuovo». La sindaca Chiara Frontini entra sulla vicenda in tackle scivolato. Intanto ieri è stata fissata la camera di consiglio sul ricorso al Tar: la situazione sarà discussa il 12 settembre, bisognerà quindi vedere come andrà a finire. La procedura va comunque avanti, nonostante l’incognita.

Il 5 è previsto un sopralluogo per verificare le condizioni dello stadio e per la consegna delle chiavi, ma Frontini ha già le idee chiare, salvo imprevisti. «Non riteniamo sia possibile che qualcuno possa occupare lo stadio senza averne titolo». Concetto abbastanza chiaro. Da una società gialloblù all’altra, ovvero il futuro concessionario dello stadio Rocchi, la FC Viterbo. Siamo a -2 dall’esordio in campionato domenica sul campo del Pomezia, appena retrocesso dalla Serie D, che ha allestito un organico per risalire immediatamente di categoria. La formazione allenata da Massimiliano Nardecchia, cresciuta sia dal punto di vista atletico che tattico in queste ultime settimane, affronterà gli avversari con l’attuale rosa, poiché nelle ultime ore del calciomercato non arriveranno altri rinforzi.

A centrocampo Papa Seck, arrivato la scorsa settimana, ha dato infatti ampie garanzie per il reparto. Il giocatore può essere impiegato tra l’altro come esterno sia nella linea dei centrocampisti, ma anche in un eventuale tridente offensivo. Nelle prossime settimane la FC Viterbo potrebbe cercare invece un attaccante tra gli svincolati, soprattutto se si dovesse presentare un’occasione importante che possa portare alla corte di Massimiliano Nardecchia un elemento di esperienza capace di garantire quei gol pesanti che saranno fondamentali in questa stagione. Nelle scorse ore c’era stata anche l’idea di intavolare una trattativa per portare in gialloblù l’attaccante brasiliano Jefferson, che con la maglia della Viterbese in Serie C ha giocato per due stagioni. Jefferson, che è un classe 1988, la stagione scorsa ha militato nel Catania collezionando 21 presenze e 8 reti nel campionato di Serie D. Al momento però la pista si è raffreddata.

Allo stesso tempo si sta cercando di far acquistare il prima possibile la condizione migliore, anche all’esperto difensore rumeno Ovidiu Morariu, arrivato la scorsa settimana, ma che ha già esperienza nell’Eccellenza laziale, avendo indossato la stagione scorsa la maglia del Terracina nel girone meridionale della categoria. Con ogni probabilità, dopodomani a Pomezia, Massimiliano Nardecchia metterà in campo grossomodo la formazione iniziale che ha giocato sabato scorso a Vallerano nel test contro il Monterotondo, squadre militante nel campionato di Promozione laziale, e che è finita con il punteggio di 5-1 per la squadra gialloblù.