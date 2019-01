Sodalizio, ecco le candidature: è sfida tra le cordate Mecarini-Rossi e Moneti-Tredici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, ecco le candidature ufficiali. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, stasera è scaduto il termine per la presentazione. Si andrà alle urne sabato 26 gennaio nella ex chiesa della Pace, con la squadra del 3 settembre divisa in due cordate: il duo formato dal presidente Massimo Mecarini e dal capofacchino Sandro Rossi, cui si contrappongono nei rispettivi ruoli Paolo Moneti e Romolo Tredici.: Massimo Mecarini e Paolo Moneti.: Luigi Aspromonte e Roberto Ceccariglia.: Romolo Tredici e Sandro Rossi.: Massimo Corinti, Massimiliano Perandria, Stefano Corbucci, Gianluca Roselli, Maurizio Tombolella, Roberto Merlani, Luigi Carlantoni, Stefano Santucci, Andrea Damiani, Ferdinando Marignoli, Maurizio Marinetti, Gianni Baiocco.: Ermanno Lanzi, Giuliano Giordani, Alvaro Fasanari, Marco Cepparotti, Giovanni Serafini, Maurizio Stefanoni.: Marco Latilla, Giovanni Aluisi, Marco Gemini, Danilo Franci, Ercole Rempicci, Massimo Bastianini.