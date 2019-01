Sodalizio Facchini, si vota: per la presidenza contro Mecarini scende in campo Moneti. Tutti i candidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà battaglia su tutti i fronti: dalla carica a presidente a quella di capofacchino, fino all'ultimo dei consiglieri. Il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa si prepara al voto e stavolta scenderanno in campo tutti i big. Le sfide: Massimo Mecarini e Paolo Moneti per la presidenza, Sandro Rossi e Romolo Tredici per la guida della Macchina.Eppure una volta erano veramente tutti de 'n sentimento, quelli che ora si candidano uno contro l'altro: gruppo granitico fino a pochi anni fa, cordate contrapposte oggi. La data del voto non è stata ancora decisa, ma i Facchini saranno chiamati alle urne molto presto, presumibilmente già entro la fine del mese. Sulle candidature manca ancora l'ufficialità, i nomi dei componenti delle due squadre però ormai girano con insistenza e sembrano ben definiti. Per la vice presidenza il vertice uscente Mecarini-Rossi punta su Luigi Aspromonte, l'area di Moneti invece su Roberto Ceccariglia.Sarebbe pronta anche la squadra dei consiglieri a supporto delle cariche più alte: Massimo Corinti, Maurizio Tombolella, Gianluca Roselli, Massimiliano Perandria e Stefano Corbucci da una parte, Stefano Santucci, Luigi Carlantoni, Roberto Merlani, Andrea Damiani e Ferdinando Marignoli dall'altra. In più potrebbe correre qualche altro al di fuori degli schieramenti, ma solo come consigliere: per la testa del Sodalizio, con i big in campo, non ci sarebbe storia.