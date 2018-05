â€‹Sferra calci e pugni ai genitori, la nonna lo salva dal carcere

Sferra calci e pugni ai genitori, “salvato” dalla nonna. Un 40enne di Tuscania lunedì scorso è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il figlio della coppia, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe aggredito i genitori con calci e pugni. Le urla sono state sentite da alcuni vicini che avrebbero chiamato i soccorsi.



Il 40enne all’arrivo dei militari è stato arrestato. Ma invece di finire a Mammagialla sarà “ospitato“ dalla nonna. La signora, che vive anche lei a Tuscania, ha deciso di aiutare il nipote e di tenerselo accanto, pur di non farlo stare in cella. La sua proposta è stata accettata dal giudice che durante la direttissima ha disposto i domiciliari a casa della nonna.





Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:55



